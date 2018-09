Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nestlé vende le sue attività di assicurazione vita Gerber Life per 1,55 miliardi di dollari in contanti a Western & Southern Financial Group.

L'operazione permette al gruppo di continuare ad investire nelle attività chiave, ossia alimentari, bevande e "consumer healthcare", indica un comunicato.

Il colosso vodese aveva già annunciato in febbraio che stava valutando "opzioni strategiche" per Gerber Life. La transazione deve ancora essere approvata dalle autorità preposte alla concorrenza, si legge nella nota diffusa ieri sera. La finalizzazione è prevista per fine 2018 o inizio 2019.

Gerber Life, specializzata sul mercato delle assicurazioni per famiglie e per giovani, ha realizzato lo scorso anno un giro d'affari di 856 milioni di dollari e a metà 2018 disponeva di riserve di capitale legali e in eccesso pari a circa 285 milioni.

Dalla cessione è escluso il marchio di alimenti per bebè Gerber Products: Nestlé continuerà a sviluppare e ampliare questa attività.

