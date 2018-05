Nestlé Waters investe 25 milioni a Henniez (VD)

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 14.29 07 maggio 2018 - 14:29

Nestlé Waters, la divisione bevande in bottiglia della multinazionale Nestlé, investe 25 milioni di franchi nell'unità produttiva di Henniez (VD).

L'obiettivo è modernizzare gli stabilimenti e ridurre l'impatto ecologico, ha indicato oggi il gruppo alimentare, che ha rilevato le Sources Minérales Henniez dieci anni or sono.

Le attuali due linee di imbottigliamento saranno sostituite da una sola ma più efficace. Nuovi spazi saranno inoltre creati per la produzione di bevande aromatizzate, succhi di frutta e altri articoli.

L'investimento permette di rafforzare il sito di produzione di Henniez, afferma Alessandro Rigoni, direttore generale di Nestlé Waters Suisse, citato in un comunicato. Nella stessa nota prende posizione anche il municipio del piccolo comune vodese, che parla di un segnale forte per la regione e per l'impiego".

