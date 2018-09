Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 20.17 27 settembre 2018 - 20:17

"Il regime iraniano non ha abbandonato l'idea di sviluppare un'arma atomica. Ma non lo permetteremo": lo ha detto intervenendo all'assemblea dell'Onu il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Netanyahu ha fatto tale dichiarazione, svelando un secondo sito a Teheran, dopo quello denunciato mesi fa, per immagazzinare materiale ed equipaggiamenti nucleari, scoperto dagli 007. Il premier israeliano, mostrando quindi un cartello per far vedere il sito, ha lanciato un appello all'Aia perché invii i suoi ispettori.

