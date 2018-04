Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Secondo il premier israeliano Benyamin Netanyahu l'Iran vuole dotarsi di almeno cinque bombe nucleari simili a quelle di Hiroshima, e i suoi missili possono colpire a migliaia di chilometri.

I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere "55'000 documenti relativi di progetti nucleari che includono fotografie che li incriminano, progetti e altri documenti", ha affermato il premier israeliano.

"Mostrerò stasera i dossier nucleari segreti dell'Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito", ha sottolineato Netanyahu. "L'Iran ha mentito".

"L'accordo sul nucleare è basato su menzogne'', ha aggiunto. "L'Iran ha mentito quando ha affermato di non aver avuto un programma per la produzione di ordigni nucleari. Anche dopo l'accordo - ha aggiunto - l'Iran ha continuato a proteggere e ad estendere le proprie conoscenze sulle armi atomiche, per uso futuro. L'Iran ha mentito ancora - ha affermato - nel 2015 alla Agenzia internazionale per l'energia atomica".

