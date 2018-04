Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 17.42 29 aprile 2018 - 17:42

"Le relazioni fra Stati Uniti ed Israele sono più forti che mai". Lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo un incontro con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

"Siamo molto orgogliosi - ha aggiunto - che il suo primo viaggio all'estero (da capo del Dipartimento di Stato, ndr) abbia incluso una visita in Israele".

Dal canto suo Pompeo ha detto: "Siamo molto preoccupati per la minaccia che l'Iran rappresenta per Israele e per la regione". "Noi sosteniamo il diritto di Israele di difendersi. Per quanto riguarda l'accordo sul nucleare, il presidente Trump è stato molto chiaro: occorre che esso sia corretto, se non è possibile lui ne uscirà". Lo riferisce il sito di Maariv.

