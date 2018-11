Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il premier Benyamin Netanyahu ha annunciato questa sera di aver assunto la responsabilità del ministero della difesa dai cui nei giorni scorsi si è dimesso Avigdor Lieberman contrario ad una tregua con Hamas.

"Siamo - ha detto - in un periodo di sicurezza molto complesso e non si abbattono i governi e non si gioca alla politica". Netanyahu si è augurato quindi che "i partner" di governo abbiano la stessa responsabilità e "non rovescino il governo".

