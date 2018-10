Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Netto calo delle vendite di vetture nuove in Svizzera in settembre (foto d'archivio)

Si fa più netta la flessione del mercato automobilistico in Svizzera e Liechtenstein: su base annua in settembre le vetture nuove immatricolate sono diminuite del 17% a quota 20'409.

In agosto il calo, sempre nel raffronto col dato di dodici mesi prima, era stato del 7%, indica una nota diramata oggi dall'associazione nazionale degli importatori auto-svizzera.

Stando all'organizzazione, la diminuzione è da ricondurre all'introduzione dei nuovi test di omologazione dei veicoli nuovi (WLTP).

Tra gennaio e settembre, le immatricolazioni di vetture uscite dalla fabbrica sono state 225'286, in diminuzione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il calo si spiega in particolare con l'evoluzione delle vendite di automobili con motore diesel: nel periodo in esame ne sono state censite 67'974, in calo del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La flessione è ancora più marcata per il solo mese di settembre: -29,1% dal 2017 al 2018.

Il cambio di preferenze, dall'auto a diesel a quella a benzina, è un fenomeno che quest'anno ha riguardato tutta l'Europa. I veicoli a diesel emettono più polveri sottili e particolato, dannosi per l'uomo e quindi messi al mirino in diverse città, ma quelli a benzina generano maggiori quantità di CO2.

Auto-svizzera ritiene che malgrado il rallentamento, anche quest'anno, per l'ottava volta consecutiva, dovrebbe essere superata la soglia delle 300'000 auto vendute.

Il passaggio ai test WLTP, relativi a consumi ed emissioni di CO2, ha richiesto sforzi importanti per i costruttori, fatto che ha provocato un ritardo nell'omologazione di certi tipi di veicoli. Da settembre solo le vetture che rispettano le nuove norme di emissione Euro 6c o 6d possono essere importate nella Confederazione.

