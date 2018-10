Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 20.01 28 ottobre 2018 - 20:01

Dalla scorsa notte la regione alpina è stata interessata da abbondanti precipitazioni. La neve, caduta fino a 500 metri sul livello del mare, è stata particolarmente abbondante nei Grigioni, dove ha creato disagi al traffico, soprattutto ferroviario.

Ad Arosa, situata a oltre 1700 metri di quota, il manto bianco ha raggiunto 72 centimetri, il record svizzero odierno per un insediamento. I fiocchi sono stati fitti soprattutto nelle Alpi orientali, ha spiegato a Keystone-ATS un collaboratore dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Oltre che ad Arosa, la neve è stata particolarmente copiosa nella regione di Landquart (GR) e nel canton Glarona. In vaste regioni dei Grigioni al di sopra dei 1200 metri di altitudine la coltre bianca ha raggiunto uno spessore compreso tra 30 e 70 centimetri.

Una situazione che ha compromesso il traffico in generale e il servizio della Ferrovia retica (RhB) in particolare. Su diverse linee i treni non hanno potuto circolare. I principali disagi sono stati registrati sulla linea dell'Albula Thusis-Tiefencastel-Filisur-St. Moritz, dove non è stato possibile organizzare un servizio sostitutivo di autobus.

