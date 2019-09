Ancora l'autunno non è ufficialmente cominciato, eppure la necessità di equipaggiamenti invernali per affrontare i passi è già attuale. Oggi in montagna il limite delle nevicate è sceso a 2000 metri e ancora più in basso nella regione del San Gottardo.

Questa mattina ad Andermatt (UR) ha nevicato fra i 1400 e i 1500 metri sopra i livello del mare, si legge in un comunicato di Meteonews. Sopra i 2000 metri la coltre bianca ha raggiunto uno spessore fra i 10 e i 30 centimetri, mentre in alta montagna si è arrivati persino a mezzo metro.

A causa della situazione quantomai invernale, diversi passi sono stati momentaneamente chiusi. È il caso ad esempio di Nufenen, Susten, Furka, Grimsel e San Bernardino.

Anche l'intensa pioggia ha provocato problemi in diversi cantoni, fra i quali Ticino e Grigioni. Una frana fra Grandvillard ed Estavannens (FR) ha reso necessaria la chiusura della strada; stessa sorte per il collegamento Chamoson - Hameau de Châtelard, in Vallese.

Neuer Inhalt Horizontal Line