Traffico ferroviario interrotto tra Realp (UR) e Hospental (UR) e tra Andermatt (UR) e Tschamut-Selva (GR) a causa del pericolo di valanghe. Lo stamane oggi in una nota la compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn.

Al momento non è possibile garantire un servizio di autobus sostitutivo.

Disagi anche per i passeggeri del treno Panorama Express (Glacier Express) in partenza stamane da Zermatt (VS) e diretto a St Moritz (GR): a causa delle abbondanti nevicate e del pericolo di valanghe la tratta tra Briga e Coira è chiusa. I viaggiatori circolano via Zurigo, precisa la nota.

