Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 agosto 2018 7.21 09 agosto 2018 - 07:21

Schiaffo di New York a Uber: le emissioni di nuove licenze sono state congelate.

Schiaffo di New York a Uber. Il consiglio comunale ha approvato il congelamento per un anno dell'emissione di nuove licenze, imponendo allo stesso tempo un salario minimo per gli autisti.

New York diventa così la prima città negli Stati Uniti a imporre paletti a Uber e società analoghe, e fissare regole per il pagamento dei salari.

I tassisti di New York plaudono alla decisione. "È una vittoria", afferma il sindacato dei tassisti, sottolineando come negli ultimi sei mesi sei tassisti si siano tolti la vita in seguito allo stato di povertà cui erano stati ridotti, proprio a causa della saturazione del mercato provocata da Uber e altre società simili.

Neuer Inhalt Horizontal Line