Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2018 22.14 18 maggio 2018 - 22:14

Antonia Urrejola, responsabile della missione in Nicaragua del Consiglio Interamericano per i Diritti Umani.

Il Consiglio Interamericano per i Diritti Umani (CIDH), che ha iniziato oggi una visita in Nicaragua, ha chiesto al governo di Daniel Ortega di porre fine alla repressione delle manifestazioni di piazza, che ha causato decine di vittime in un mese di proteste.

Antonia Urrejola, responsabile della missione, ha detto in una conferenza stampa che il governo deve prendere in modo urgente le misure necessarie "per garantire il libero e pieno esercizio dei diritti alla libertà di espressione, riunione pacifica e partecipazione politica di tutti i nicaraguensi".

La CIDH ha annunciato che raccoglierà le testimonianze delle autorità e di diversi settori della società nicaraguense, in primo luogo i famigliari delle vittime della violenza, e lunedì prossimo offrirà un primo bilancio preliminare della sua missione.

"Non fa parte del nostro mandato determinare responsabilità penali individuali, bensì stabilire se lo Stato è responsabile di violazioni dei diritti umani, così come sono definite dal diritto internazionale", ha spiegato Urrejola.

La responsabile del CIDH ha detto che è rimasta "particolarmente colpita" dalle denunce di casi di "desaparecidos" durante le proteste, e infatti la prima testimonianza raccolta oggi dalla sua equipe è stata quella della madre di un 19enne sparito lo scorso 8 maggio a Managua e il cui cadavere è stato trovato quattro giorni dopo nell'obitorio della capitale, con segni di tortura.

