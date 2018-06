Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'Associazione Nicaraguense per i diritti umani (Anpdh) denuncia che dal 18 aprile al 25 giugno è salito a 285 morti, 1500 feriti e 156 scomparsi il bilancio delle violenze registrate nel Paese, teatro da oltre due mesi di proteste contro il presidente Daniel Ortega.

Secondo l'organizzazione locale per i diritti umani, tra le vittime registrate dall'inizio della crisi socio-politica nel Paese, il 18 aprile, ci sono 20 minori, 20 agenti di polizia e un giornalista. Le morti sono state registrate principalmente nel dipartimento di Managua.

In un rapporto, l'Anpdh ha denunciato che il governo ha utilizzato le sue "forze combinate", formate da poliziotti e paramilitari filo-governativi "con i volti coperti da passamontagna", per compiere "atti illegali e impuniti" come "torture, atroci omicidi mirati e perquisizioni senza mandato e danni alle proprietà".

La polizia, gli agenti antisommossa e i gruppi filogovernativi paramilitari "fanno uso non giustificato di armi da guerra, con cecchini contro i cittadini che protestano pacificamente e civilmente", ha detto ai giornalisti il presidente dell'Anpdh Alvaro Leiva.

Secondo il rapporto preliminare dell'associazione, il giorno più "sanguinoso" della repressione del governo è stato il 20 aprile, quando 23 persone sono state giustiziate "in modo extragiudiziale", mentre 20 sono morte il 30 maggio in una marcia per la festa della mamma in Nicaragua e altre 59 hanno perso la vita tra il 10 e il 16 giugno.

