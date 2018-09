Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Niente corsa di auto elettriche di Formula E l'anno prossimo a Zurigo. L'esecutivo cittadino ha deciso di non rilasciare l'autorizzazione a causa delle altre grandi manifestazioni previste fra un anno.

La prossima edizione della corsa con i bolidi elettrici potrà tenersi al più presto nel 2020. Il circuito dovrà essere comunque trasferito dalle vicinanze del Lungolago, scrive oggi in una nota il municipio della città sulla Limmat.

Lo scorso 10 giugno la prima corsa automobilistica di Formula E in Svizzera ha attirato a Zurigo oltre 100'000 spettatori. La manifestazione non ha però raccolto soltanto consensi: abitanti ed esercenti del quartiere di Enge, dove la competizione si è svolta, hanno lanciato una petizione per chiedere che un simile evento non si ripeta.

Dopo aver valutato i pro e i contro, il municipio è arrivato alla conclusione che la zona dov'è stato realizzato il circuito non è adatta per un simile evento: le strade e le vie laterali sono risultate troppo strette e le ripercussioni per gli abitanti troppo importanti, in particolare a causa della grande quantità di materiale necessario per allestire il circuito e le passerelle per il pubblico.

Quella di Zurigo è stata la prima gara automobilistica su circuito organizzata in Svizzera dal 1954. Alla fine del 2015 pareva che Lugano sarebbe stata la prima città elvetica ad accogliere una tale competizione. Il progetto è però fallito dopo la rinuncia dello sponsor principale e Zurigo ha inoltrato, con l'appoggio della città sul Ceresio, una candidatura per lo "Swiss ePrix".

