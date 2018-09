Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 settembre 2018

La Nike sfida Donald Trump e sceglie come testimonial Colin Kaepernick, l'ex star del football americano che ha fatto infuriare il presidente americano dando il via alla protesta dei giocatori in ginocchio durante l'esecuzione dell'inno nazionale.

Un gesto per manifestare contro il razzismo e le violenze della polizia sugli afroamericani. "Credere in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto": è lo slogan della nuova campagna.

L'attivismo politico di Kaepernick, che militava nelle fila dei San Francisco 49ers, gli è infatti probabilmente costata la carriera e la multinazionale dell'abbigliamento sportivo lo ha voluto prendere come simbolo, vista anche la solidarietà che Kaepernick raccoglie tra molte stelle del mondo dello sport e dello spettacolo, come Serena Williams e Jay-Z.

Trump di fronte al dilagare della protesta nel corso della scorsa stagione della National Football League era arrivato a chiedere di cacciare via gli atleti che si inginocchiavano perché non portavano rispetto per l'inno e la bandiera nazionali. E il presidente arrivò a definire tali giocatori "figli di p....".

