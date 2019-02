I lavoratori distaccati impiegati in Svizzera da ditte con sede all'estero non devono essere sottoposti ai salari minimi adottati a livello cantonale.

Con 13 voti contro 10 e un astenuto, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone al plenum di respingere una mozione del consigliere agli Stati Fabio Abate (PLR/TI), accolta nel settembre scorso dalla Camera dei Cantoni. Stando al "senatore" ticinese, le aziende estere che distaccano lavoratori in Ticino dovrebbero essere obbligate a rispettare i salari minimi proposti dal Consiglio di Stato, e non ancora entrati in vigore, in applicazione dell'iniziativa popolare "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata il 14 giugno 2015. Altri Cantoni, come il Giura e Neuchâtel, potrebbero essere interessati dal momento che hanno adottato salari minimi.

La maggioranza della commissione, seguendo la raccomandazione contraria del Consiglio federale, ritiene invece che "esuli dalle competenze della Confederazione ampliare a livello federale il campo d'applicazione delle leggi cantonali sui salari minimi, fondate su considerazioni di politica sociale", indica una nota odierna dei servizi del parlamento.

