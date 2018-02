Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 febbraio 2018 18.59 02 febbraio 2018 - 18:59

Le associazioni di musei AMS e ICOM Svizzera si oppongono all'iniziativa "No Billag" (foto simbolica d'archivio).

Le associazioni di musei AMS e ICOM Svizzera si oppongono all'iniziativa "No Billag". In una nota diffusa nel pomeriggio, entrambe sottolineano l'importanza della SSR per informare la popolazione su esposizioni, manifestazioni ed eventi da loro organizzati.

Una diminuzione dell'offerta delle reti pubbliche avrebbe un impatto sul numero di visitatori, con gravi conseguenze finanziarie, sottolineano.

