Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 21.38 05 febbraio 2018 - 21:38

La scienza deve essere considerata un bene comune e il sapere va messo a disposizione di tutti: lo ha affermato Jacques Dubochet, premio Nobel per la chimica 2017, che oggi è stato festeggiato dall'Università di Losanna, di cui è professore onorario.

Davanti a un migliaio di invitati e diversi esponenti politici di primi piano - fra loro il consigliere federale Guy Parmelin - Dubochet si è espresso per una scienza patrimonio di tutti, ciò che a suo avviso non è oggi.

Il 75enne ha preso come esempio i medicinali: è possibile che un giorno vi sarà un preparato contro il Parkinson o l'Alzheimer, ma - si è chiesto - quanto costerà? "100'000 franchi, mentre ne potrebbe costare 100", ha deplorato il professore, sostenendo che questa è la situazione attuale per quanto riguarda il trattamento dell'epatite C.

Insieme allo statunitense Joachim Frank (77 anni) e al britannico Richard Henderson (72), Dubochet si è visto assegnare l'ultimo premio Nobel per le ricerche nell'ambito della criomicroscopia elettronica.

Neuer Inhalt Horizontal Line