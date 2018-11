Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 novembre 2018 21.35 05 novembre 2018 - 21:35

Genitori: non sculacciate i vostri bambini. E non li sgridate con parole umilianti. Sculacciate e parole forti non servono, peggiorano i loro comportamenti e possono creare danni duraturi.

Lo intima la 'American Academy of Pediatrics', nelle nuove linee guida pubblicate oggi. I genitori che hanno questa abitudine - scrive la Accademia - "credono di attirare l'attenzione dei figli, ma non è cosi'".

In pochi minuti dopo la sculacciata - dicono gli esperti Usa - i piccoli tornano alle loro azioni. "I dati dimostrano anzi che i ragazzini soggetti a punizioni corporali diventano più aggressivi in futuro e ribelli". I rischi che corrono di malattie mentali sono inoltre più alti della media.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano