Secondo notte glaciale consecutiva a nord delle Alpi, con temperature inferiori allo zero. A Welschenrohr, nel canton Soletta, sono stati misurati -2,2 gradi, a Ebnat-Kappel (SG) -1,0 gradi.

In quest'ultima località la temperatura al suolo è scesa fino a -6,3 gradi, riferisce SRF Meteo.

In Romandia per contro la Bise ha evitato che si formasse ghiaccio al suolo, ma secondo l'interpretazione dei meteorologici di SRF Meteo si è trattato un po' come scegliere fra la peste il colera: il vento ha sì portato più tepore (stamani +8 gradi a Ginevra) ma anche fastidiosissime raffiche sino in pianura. A La Dôle (VD), il secondo punto più elevato del massiccio del Giura (1677 metri) il vento ha raggiunto i 142 chilometri orari.

