Novartis sotto pressione negli Usa, dove è accusata di aver pagato tangenti ai medici affinché favorissero i suoi medicamenti nelle prescrizioni ai pazienti. Se non opterà per un accordo extragiudiziale si arriverà al processo.

Un giudice federale di New York, Paul Gardephe, ha respinto l'istanza del colosso farmaceutico elvetico di escludere le prove presentate dall'accusatore, il governo americano, riferisce la Reuters.

"Siamo delusi dalla decisione e guardiamo alla possibilità di presentare il nostro caso in Tribunale", afferma la multinazionale in una presa di posizione di cui parla l'agenzia finanziaria Awp. "Siamo sempre dell'opinione che il governo non disponga di prove sufficienti per dimostrare le sue asserzioni".

L'inizio della vicenda risale al 2011, quando Oswald Bilotta, un ex rappresentante commerciale di Novartis si trasforma in allertatore civico e avvia un procedimento sulla base del Federal False Claims Act , la legge - risalente alla Guerra civile americana - che permette di rendere responsabili privati o aziende per aver raggirato il governo federale. L'esecutivo può associarsi all'azione, cosa che ha fatto nel caso di Novartis: dal 2013 sono parte in causa anche il governo federale e lo stato di New York.

L'accusa: Novartis fra il gennaio 2002 e almeno il novembre 2011 avrebbe proceduto a suon di mazzette, camuffate ad esempio quali onorari per interventi durante eventi, con l'obiettivo di spingere i dottori a prescrivere diversi suoi farmaci, fra cui i preparati per l'ipertensione Lotrel e Valturna, nonché quello per il diabete Starlix. Per "oliare" i rapporti d'affari non sarebbero mancati anche pasti pantagruelici: secondo l'accusa la società avrebbe pagato 9750 dollari per un pranzo per tre persone in un ristorante giapponese.

