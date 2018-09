Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Kymriah, prima terapia cellulare sviluppata da Novartis, è troppo cara per la Gran Bretagna. Per il comitato consultivo dell'autorità sanitaria inglese NICE il rapporto costi-benefici del prodotto non rientra nei criteri di accettabilità per l'omologazione.

Nel documento i commissari notano che sono in corso trattative per ottenere uno sconto sul prezzo di listino di 282'000 sterline (356'000 franchi), con l'obiettivo di rendere maggiormente accessibile il trattamento. Il ribasso finora proposto viene però ritenuto ancora insufficiente per giustificare l'omologazione. Nel contempo vengono comunque anche riconosciuti i vantaggi della terapia.

Kymriah è un trattamento contro la leucemia linfoblastica acuta, una malattia rara di natura maligna, che si basa su linfociti T. Queste cellule immunitarie vengono estratte dal sangue del paziente e riprogrammate geneticamente per colpire il tumore; in seguito vengono moltiplicate e iniettate nell'organismo, dove contrastano la malattia.

In un comunicato Novartis esprime la sua delusione, tanto più che Kymriah aveva di recente ottenuto il via libera dell'autorità per il trattamento di bambini e giovani affetti da una forma precisa di leucemia. Secondo la società basilese il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) non tiene inoltre conto del fatto che i pazienti interessati sono quelli su cui non hanno fatto effetto almeno altre due terapie: per costoro la speranza di vita può essere misurata più in mesi che in anni. Novartis fa sapere che continuerà a cooperare con le autorità per trovare una soluzione.

Nel primo semestre dall'anno Novartis ha realizzato con Kymriah vendite per 28 milioni di dollari. Gli esperti valutano che questo trattamento possa avere un giro d'affari miliardario per il colosso del ramo farmaceutico, che nel 2017 ha realizzato un fatturato di 49 miliardi di dollari, con costi di ricerca e sviluppo di 9 miliardi. La società ha in organico 125'000 posti a tempo pieno e vende prodotti in 155 paesi.

