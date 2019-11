Novartis si starebbe muovendo in grande negli Stati Uniti.

Il gruppo farmaceutico Novartis sarebbe vicino a un accorto per rilevare la società biotecnologica americana The Medicines Company per un importo di circa 7 miliardi di dollari (quasi 7 miliardi di franchi al cambio attuale): lo scrive il Wall Street Journal.

Stando al quotidiano americano, che si rifà a fonti informate, l'intesa potrebbe essere annunciata ancora durante questo fine settimana. Contattata dalla Reuters, Novartis non ha voluto prendere posizione sul tema.

The Medicines Company ha sede nel New Jersey ed è quota nel listino Nasdaq della borsa di New York.

