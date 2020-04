Non vi sono finora ancora dati veramente affidabili su possibili terapie in grado di far fronte al Covid-19: lo ha detto il presidente della direzione di Novartis Vas Narasimhan.

"Abbiamo bisogno prima di tutto di dati solidi dagli studi in corso per avanzare affermazioni più affidabili sui vari approcci terapeutici", ha spiegato il manager in una teleconferenza odierna. "Finora nessuna ricerca è stata in grado di stabilire un vero e proprio standard".

Come noto Novartis ha avvitato uno studio clinico sul trattamento con la idrossiclorochina, un medicamento usato da decenni contro la malaria. Stando a Narasimhan i primi risultati potrebbero essere disponibili in estate.

A causa del coronavirus Novartis ha inoltre attualmente difficoltà a trovare pazienti per nuovi studi farmacologici. L'epidemia non ha alcun impatto sulle ricerche che dispongono già di soggetti, mentre per quelle nuove il reclutamento sta diventando più difficile, ha osservato il medico americano di origine indiana.

