Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 8.13 16 maggio 2018 - 08:13

Felix Ehrat, responsabile giuridico di Novartis, lascerà il gruppo farmaceutico basilese il prossimo primo giugno. La sua partenza è legata alla vicenda di Essential Consultants, società detenuta dall'avvocato Michael Cohen, il legale personale di Donald Trump.

L'attuale responsabile di etica, rischi e conformità Shannon Thyme Klinger è stata nominata per sostituire Felix Ehrat quale responsabile giuridico, ha indicato oggi in una nota Novartis.

Tra ottobre 2017 e gennaio 2018, l'azienda farmaceutica avrebbe effettuato pagamenti per complessivi 400'000 dollari a beneficio della Essential Consultants.

"Questo contratto, anche se da un punto di vista giuridico non può essere rimesso in discussione, è stato un errore. Nella mia veste di firmatario del contratto con l'ex direttore generale, mi assumo l'intera responsabilità di questa decisione per porre fine alla polemica", ha dichiarato Felix Ehrat, citato nel comunicato.

La società di Michael Cohen doveva consigliare Novartis sull'approccio della nuova amministrazione americana concernente la politica in materia di sanità e in particolare l'"Obamacare", che mirava a offrire una copertura malattia agli Americani che ne erano sprovvisti per motivi finanziari.

