Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 11.06 01 maggio 2018 - 11:06

L'agenzia americana per gli alimenti e i medicinali FDA ha omologato la terapia combinata di Novartis con i farmaci Tafinlar e Mekinist per il trattamento coadiuvante di pazienti affetti da una determinata forma di cancro alla pelle.

Si tratta di persone che soffrono di un melanoma positivo alle mutazioni BRAF V600, ha indicato ieri sera in un comunicato il gruppo farmaceutico basilese. La terapia, che nella terza fase di studi clinici aveva dimostrato un rischio di ricaduta nettamente inferiore rispetto ai trattamenti placebo, beneficiava di una procedura accelerata di approvazione da parte della Food and Drug Administration. La combinazione tra Tafinlar e Mekinist era già stata autorizzata nel 2013 per il trattamento di melanomi metastatici.

Intanto nell'ambito del congresso di oftalmologia in corso a Honolulu Novartis ha presentato risultati positivi per la terza fase di studi clinici sul suo preparato Brolucizumab contro la degenerazione maculare senile neovascolare (nAMD).

Neuer Inhalt Horizontal Line