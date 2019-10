Il gruppo farmaceutico Novartis e la società americana Microsoft hanno avviato una collaborazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

L'alleanza prevede un impegno pluriennale nella ricerca e sviluppo, una collaborazione strategica che - spiega il colosso basilese in un comunicato odierno - porta alla nascita di un laboratorio (Novartis Ai Innovation Lab).

"Associare la nostra profonda conoscenza della biologia umana e della medicina alle straordinarie competenze di Microsoft nell'intelligenza artificiale potrà metterci in condizione di trasformare il modo in cui scopriamo e sviluppiamo farmaci per i pazienti di tutto il mondo", afferma il Ceo Vas Narasimhan, citato nella nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.