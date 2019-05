Novartis rafforza il suo portafoglio di prodotti oftalmologici e rileva dal gruppo giapponese Takeda Pharmaceutical le gocce per gli occhi Xiidra.

L'azienda basilese effettuerà un pagamento unico di 3,4 miliardi di dollari, cui potranno aggiungersi fino ad altri 1,9 miliardi se saranno raggiunti determinati obiettivi.

Stando a un comunicato diffuso oggi da Novartis, il Xiidra rappresenta il primo ed unico trattamento su prescrizione omologato che cura sia i segni sia i sintomi della secchezza oculare inibendo l'infiammazione causata dalla patologia.

Il preparato ha generato lo scorso anno, il secondo dal suo lancio sul mercato, un fatturato di circa 400 milioni di dollari e ha il potenziale per diventare un blockbuster, ossia generare vendite di oltre un miliardo. Per il momento è approvato solo negli Stati Uniti e in Canada.

