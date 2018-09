Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 7.32 06 settembre 2018 - 07:32

Novartis cede una parte del portafoglio Sandoz negli Stati Uniti ad Aurobindo Pharma.

Il gigante basilese della farmaceutica ha deciso di disimpegnarsi dalle attività dermatologiche e legate ai medicinali generici solidi somministrati per via orale, si legge in un comunicato.

Il prezzo di vendita si attesa a 0,9 miliardi di dollari (circa 0,87 miliardi di franchi), con un potenziale complemento di 100 milioni. L'accordo riguarda circa 300 prodotti che hanno generato vendite per 600 milioni di dollari nel primo semestre.

La vendita include anche un sito di produzione a Wilson, nella Carolina del Nord, così come quelli di Hickswille e Melville (New York). In totale circa 750 impiegati saranno trasferiti alla Aurobindo.

In seguito a questa transazione la divisione Sandoz potrà concentrarsi sui settori in maggiore espansione. L'operazione necessita dell'approvazione delle autorità e dovrebbe essere finalizzata ancora quest'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line