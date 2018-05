Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 11.50 19 maggio 2018 - 11:50

Nonostante il sole accecante, sono Amal e George Clooney ad abbagliare i fan nel cortile del castello di Windsor. La coppia è arrivata nella cappella di St. George, sorridente e a suo agio.

Amal elegantissima in un abito stretto, sotto al ginocchio, a maniche corte color senape. Cappello in tinta a tesa larga e veletta. L'attore hollywodiano in completo grigio chiaro, cravatta color panna, mano in tasca e sorriso da star.

Un passo dietro di loro, due habitué dei matrimoni reali, David e Victoria Beckham. In scuro entrambi, l'ex Spice Girl diventata stilista di fama indossa un abito, di sua creazione probabilmente, molto castigato con le maniche 'a mantella' e un cappellino velato dello stesso colore.

Arrivati anche Carey Mulligan e il marito musicista Marcus Mumford. Poco prima avevano fatto i loro ingresso i Middleton: mamma Carol, elegantissima in un abito blu Tiffany, il marito Michael, il figlio James e Pippa con il marito.

La sorella di Kate, incinta al quarto mese, sfoggiava un vestito verde acqua decorato da un motivo floreale sotto cui nascondeva un impercettibile pancino.

