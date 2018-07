Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"La palla è nel campo degli europei" per cercare di salvare l'accordo sul nucleare con l'Iran dopo il ritiro degli Usa annunciato in maggio dal presidente Donald Trump. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani.

"L'Iran - ha aggiunto Rohani, ricevendo il nuovo ambasciatore britannico a Teheran Rob Macaire - è sempre pronto a sviluppare relazioni con i Paesi europei. Oggi ci troviamo ad un punto molto critico in merito all'accordo sul nucleare e le misure trasparenti degli europei per compensare il ritiro degli Usa sono molto importanti per la nazione iraniana".

Da parte sua, l'ambasciatore britannico ha sottolineato che il suo governo sostiene l'applicazione e il mantenimento dell'intesa sul nucleare, aggiungendo che i Paesi europei stanno cercando di mantenerla in vita, in particolare in relazione alle transazioni economiche.

