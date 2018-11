Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 novembre 2018 14.04 04 novembre 2018 - 14:04

"Non c'è altra via che quella del dialogo" per il futuro della Nuova Caledonia.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso televisivo commentando il referendum per l'indipendenza dell'arcipelago nel quale ha vinto no all'indipendenza dalla Francia.

