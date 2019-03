Una nuova associazione sta pianificando un'iniziativa popolare per legalizzare hascisc e marijuana in Svizzera con forti misure di tutela della gioventù.

Secondo quanto riportano i domenicali "SonntagsBlick" e "Le Matin Dimanche", il gruppo Cannabis Consensus Switzerland - composto di produttori di canapa, specialisti delle dipendenze e politici - ha sviluppato un piano per il controllo statale, la regolamentazione del mercato e la protezione della popolazione.

A tutela della gioventù esso prevede fra l'altro che la vendita dei derivati della canapa sia vietata ai minori di 18 anni e che una parte del gettito fiscale sia utilizzata per misure preventive destinate specificamente ai minori.

La pubblicità per la cannabis deve inoltre essere proibita nei luoghi pubblici e sugli gli imballaggi devono figurare le apposite avvertenze.

Per regolamentare la prassi in materia, i promotori propongono un'autorità federale interdipartimentale, finanziata con le tasse sulla vendita. L'autorità dovrebbe tenere una banca dati nazionale in cui sarebbero registrate tutte le piante di canapa coltivate in Svizzera. Tutti i prodotti pronti per la vendita dovrebbero essere controllati e approvati dall'autorità e offerti solo in negozi specializzati autorizzati.

