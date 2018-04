Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il gruppo del Corriere del Ticino (CdT) collabora con alcuni dei principali editori della Svizzera tedesca in vista della creazione di una nuova società di commercializzazione pubblicitaria. L'annuncio fa seguito alla rottura della collaborazione con Publicitas.

I recenti sviluppi sul mercato pubblicitario hanno indotto gli azionisti ad accelerare i preparativi per la nascita della nuova società, scrive oggi in una nota il gruppo Corriere del Ticino. La nuova società "inizierà la sua attività a breve". Essa "non opererà in concorrenza con altri attori, ma proporrà prestazioni e servizi che andranno a incrementare e completare l'offerta già esistente".

Partecipano alla nuova società, oltre al gruppo del CdT, i gruppi Tamedia (Tages Anzeiger), NZZ (Neue Zürcher Zeitung), AZ Medien (Aargauer Zeitung) e l'associazione degli editori svizzero-tedeschi Schweizer Medien. Il nome sarà reso noto dopo la sua effettiva creazione.

"La nuova soluzione settoriale sarà a disposizione di tutti gli editori svizzeri su base paritaria e senza vincoli", afferma nella nota Moreno Cavaliere, dirigente di MediaTI marketing (gruppo Corriere del Ticino) e membro del cda della nuova società.

La scorsa settimana i principali gruppi editoriali elvetici hanno reso noto la rottura di ogni forma di collaborazione con Publicitas. All'annuncio fatto da Tamedia, hanno fatto seguito quelli di Ringier, Admeira (l'alleanza pubblicitaria che riunisce Ringier, la SSR e Swisscom), Axel Springer Svizzera e AZ Medien.

