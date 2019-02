Ma per la Svizzera ci sono rischi? Secondo Hannes, Lubich professore di informatica alla Scuola Universitaria professionale Fhnw di Basilea, "la paura versa Huawei è giustificata, come è giustificata quella verso qualsiasi grande operatore in questo settore. Anche, tra gli altri, verso gli statunitensi. sarebbe ingenuo pensare che i servizi segreti non abbiano la possibilità di influenzare questi fornitori e i loro prodotti. ciò fa parte delle pratiche di intelligence".

In Germania la cancelliera Angela Merkel ha dichiarato di voler avere garanzie che Huawei non fornirà informazioni al governo cinese prima di dare all'azienda il permesso di accedere al mercato tedesco del 5G.

Salt e Swisscom puntano sulla finalndese Nokia e la svedese Ericsonn, mentre Sunrise ha scelto la cinese Huawei. Proprio quest'ultima è stata accusata di spionaggio negli Stati Uniti, dov'è stata bandita, così come in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Commentando queste cifre, Netzle le ha definite "notevoli ma non esorbitanti", soprattutto nel confronto internazionale. In Italia l'asta per la 5G, che si è tenuta lo scorso ottobre, ha ad esempio portato nelle casse dello Stato 6,5 miliardi di euro.

La 5G - acronimo di "5th Generation" (quinta generazione) - non è sono uno sviluppo dell'attuale 4G ma una rivoluzione tecnologica nell'informazione e nella comunicazione. Data la sua velocità di trasmissione dati fino 100 volte superiore rispetto ad oggi, essa aprirà la strada a molte nuove applicazioni, ad esempio nell'internet "delle cose", nel settore medico, nella realtà aumentata e nei veicoli a guida autonoma. La Svizzera è tra i primi paesi in Europa ad assegnare frequenze per la 5G.

Le frequenze per il 5G sono state attribuite venerdì in Svizzera ai tre principali operatori. Le infrastrutture saranno costruite da gruppi stranieri e questo crea qualche preoccupazione dal punto di vista della sicurezza informatica.

