CNNMoney arriva in Svizzera, in una zona d’ombra 30 novembre 2017 - 14:00 Un nuovo canale in inglese dedicato all'informazione finanziaria ed economica sarà lanciato ufficialmente in gennaio, durante il Forum di Davos. Molte zone d’ombra persistono tuttavia sul finanziamento di CNNMoney Switzerland, sottolinea la stampa elvetica. A partire dal 24 gennaio 2018, CNNMoney Switzerland diffonderà dai suoi studi a Zurigo i primi contenuti multimediali su temi legati alla finanza, all’economia, alla cultura e al tempo libero. Le notizie potranno essere consultate su internet, in televisione e sulle reti sociali. «Non lanciamo soltanto un nuovo canale, ma una nuova operazione mediatica», ha dichiarato Christophe Rasch, fondatore e direttore generale di CNNMoney Switzerland, davanti alla stampa riunita mercoledì a Zurigo. L’ambizione è quella di offrire a manager e leader politici informazioni sulla Svizzera in lingua inglese, in particolare in occasione di eventi di portata internazionale, come per l’appunto il WEF di Davos. Ciò che accade in Svizzera ha un impatto sul mondo, ha sottolineato Julien Pitton, presidente del Cda della società. Si tratta dunque di dare al paese una nuova voce sulla scena internazionale. Ambizioni e slogan a parte, molte zone d’ombra persistono sul finanziamento di questo modello giornalistico, secondo diversi media svizzeri. Mercoledì, Julien Pitton si è limitato a precisare che CNNMoney Switzerland è «una società privata detenuta all’80% dai suoi manager e da partner». Nessun dettaglio è però stato fornito sul modo in cui sarà finanziato il canale e sull’importo investito, fa notare il settimanale economico Bilan. Non è un caso che la stampa s’interroghi sui finanziamenti destinati a questo progetto, in un contesto segnato sempre più da ristrutturazioni, licenziamenti e fusioni nel panorama mediatico elvetico. La società, la cui sede principale è a Losanna, disporrà di uffici a Zurigo, Ginevra e Gland (canton Vaud), e impiegherà 27 collaboratori, di cui 16 giornalisti. È la prima volta che la società CNNMoney esce dai confini americani. La sua presenza in Svizzera è frutto della collaborazione tra la casa madre del gruppo CNN, Turner Broadcasting, e l’agenzia losannese di marketing digitale MediaGo, il cui direttore non è nient’altro che lo stesso Christophe Rasch.