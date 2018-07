Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 luglio 2018 19.03

Google vieta le app di mining, ovvero che producono criptovalute, su Play Store, il suo negozio virtuale.

Una decisione che va a rafforzare il fronte della Silicon Valley contro le valute digitali: Apple nei mesi scorsi ha annunciato un'iniziativa simile a quella di Mountain View, Facebook e Twitter hanno invece vietato le pubblicità cripto sulle loro piattaforme.

''Non consentiamo app per il mining sui dispositivi'' annuncia Google, precisando che comunque restano ''permesse'' le app che gestiscono da remoto la produzione, quali le piattaforme cloud.

La mossa di Google, così come quella di Apple, è legata - secondo gli esperti - ai rischi che le app di mining sollevano per i sistemi che le usano: smartphone e computer possono infatti incorrere in danni interni se il mining non è gestito propriamente, con un rallentamento evidente del sistema e possibili problemi seri alle batterie. A questo si aggiungono i rischi di malware a cui il mining espone i dispositivi, senza contare come attraverso le app aumenta la possibilità di cripto-sequestro di un dispositivo da parte di hacker.

Il blocco di Google rappresenta l'ultimo colpo in ordine temporale al Bitcoin. Negli ultimi giorni un nuovo schiaffo alle criptovalute è arrivato dalla Sec. L'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori ha respinto, per la seconda volta in 18 mesi, la richiesta dei gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, i rivali di Mark Zuckerberg, per un exchange-traded fund sul Bitcoin. Una decisione dettata dai dubbi sulla ''resistenza alla manipolazione'' ma anche per problemi di frodi e di tutela degli investitori.

