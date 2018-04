Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

02 aprile 2018 - 18:30

La consigliera del presidente americano Donald Trump Kellyanne Conway è la principale 'talpa' a far trapelare le notizie alla stampa. Le rivelazioni sono contenute nel libro di Ronald Kessler in uscita domani 'The Trump White House: Changing the Rules of the Game'.

L'autore, parlando con la Cnn, ha spiegato che da Conway trapelano più informazioni che da qualsiasi altra persona che lavora a Pennsylvania Avenue. Durante un'intervista, ha continuato, ha dimenticato di essere 'on the record' mentre parlava dei colleghi, e ha detto alcune delle cose più "meschine, taglienti e onestamente false" sull'ex capo di gabinetto Reince Preibus. Oltre ad aver insultato la figlia del presidente, Ivanka, e il genero e consigliere Jared Kushner.

"Se vi chiedete perché ci siano così tante fughe di notizie dalla Casa Bianca, una ragione è che Kellyanne Conway è la prima", ha affermato ancora Kessler. Nel libro - secondo le anticipazioni della Cnn - si afferma anche che Trump si rende conto di come Ivanka e Jared siano dei "problemi". "Avrebbero sostenuto le decisioni più sciocche e disastrose della sua presidenza, non capiscono le basi di come funzionano il governo e la politica", ha sottolineato Kessler, precisando però che difficilmente il tycoon deciderà di allontanarli.

