23 marzo 2018 17.08

Nonostante sia stata rivista, la nuova legge sul tabacco proposta dal Consiglio federale non convince.

Per la destra le restrizioni in materia di pubblicità sono eccessive, mentre per la sinistra e gli ambienti sanitari il governo si è piegato al volere delle lobby del tabacco e il progetto è un "vero inganno".

La prima versione del disegno di legge era naufragata in parlamento nel 2016 principalmente a causa del divieto di pubblicità per il tabacco voluto dal Consiglio federale. Nel progetto riformulato, la cui consultazione scadeva oggi, i divieti di pubblicità nei cinema, mediante manifesti e sulla stampa a pagamento sono stati eliminati.

