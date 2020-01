Questa mattina a Beckenried (NW) sono iniziate le operazioni di recupero di una autogru da 80 tonnellate dal Lago dei Quattro cantoni. Il mezzo pesante si era rovesciato una dozzina di giorni fa finendo in acqua.

L'incidente è avvenuto il 15 gennaio attorno alle 09:30 del mattino, quanto il veicolo si trovata su una zattera. Nessuno è rimasto ferito: l'autista è riuscito a saltare fuori in tempo. L'autogru si trova attualmente a 30 metri di profondità e per evitare che scivoli ancora più in basso è stata assicurata con cavi d'acciaio.

Neuer Inhalt Horizontal Line