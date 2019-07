La canicola, la pioggia battente e una cancellazione all'ultimo minuto ieri: il Paléo Festival ha vissuto una 44esima edizione complicata ma "indimenticabile", indicano gli organizzatori a poche ore dalla chiusura dei battenti.

The Cure, Twenty Øne Piløts e Soprano hanno segnato la settimana, aspettando Jane Birkin e Patrick Bruel questa sera.

Per la prima volta in 20 anni, il festival non ha fatto segnare il tutto esaurito: il 99% dei biglietti è comunque stato venduto.

