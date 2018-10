Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 7.27 23 ottobre 2018 - 07:27

L'ex presidente Barack Obama ha attaccato su più fronti il Grand Old Party e il suo successore alla Casa Bianca pur senza nominarlo, durante un comizio a Las Vegas a favore dei democratici.

L'ex presidente americano ha accusato i repubblicani di promettere di "combattere per i più deboli", aiutando invece le grandi società e seminando divisioni in America. A suo avviso i repubblicani si arrampicano sugli specchi invece di essere "un controllo o un elemento di equilibrio in questo genere di politica corrotta".

Obama si è scagliato contro i tagli delle tasse, gli sforzi per cancellare la sua riforma sanitaria, gli attacchi di Trump ai media e la separazione delle famiglie di immigrati al confine col Messico.

