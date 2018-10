Ora la palla è passata a Swiss Olympics, che però non intende rilevare la struttura. L'organizzazione nazionale propone anzi di vendere gli oggetti più pregiati per colmare il passivo di 400'000 franchi. Ma non tutti concordano con l'operazione che nuocerebbe indubbiamente alla memoria del movimento sportivo rossocrociato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Museo dello sport svizzero smantellato? 05 ottobre 2018 - 10:35 Il fischietto della finale Inghilterra-Germania dei Mondiali di calcio del 1966 a Londra, la racchetta di Federer agli Australian Open del 2009, la maglia gialla del Tour indossata da Ferdi Kübler ma soprattutto uno slittino del XVIII secolo sono alcuni dei preziosi cimeli conservati dal Museo dello sport svizzero a Münchenstein, località alle porte di Basilea. Una struttura sul cui futuro si sono addensate però negli ultimi mesi fosche nubi. Oberato dai debiti il museo ha perso i finanziamenti pubblici (Ufficio federale della cultura e Città di Basilea) e tre settimane fa la fondazione che gestisce l'esposizione ha deciso di abdicare. Ora la palla è passata a Swiss Olympics, che però non intende rilevare la struttura. L'organizzazione nazionale propone anzi di vendere gli oggetti più pregiati per colmare il passivo di 400'000 franchi. Ma non tutti concordano con l'operazione che nuocerebbe indubbiamente alla memoria del movimento sportivo rossocrociato. Fondato nel 1945, il Museo dello sport svizzero mette a disposizione dei visitatori una ricca collezione composta da 12'000 oggetti, 200'000 immagini, 150 metri di documenti di archivio e 11'000 fra libri, giornali e riviste. Ora c'è solo da sperare che alla fine una soluzione verrà trovata.