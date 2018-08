Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 10.14 16 agosto 2018 - 10:14

In aumento il numero di occupati in Svizzera

Nel secondo trimestre il numero di occupati in Svizzera è aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017, a 5,044 milioni.

Nel contempo il tasso di disoccupazione secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) è cresciuto di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 4,6%.

Il numero degli uomini occupati è salito dell'1,0%, quello delle donne dello 0,3%, indica l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato diramato oggi. In termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l'aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ha raggiunto lo 0,5% (uomini: +0,6%; donne: +0,4%). Corretto secondo le variazioni stagionali, tra il primo e il secondo trimestre del 2018 il numero degli occupati è leggermente cresciuto (+0,3%; ETP: +0,1%).

Nel giro di un anno il numero di lavoratori stranieri è cresciuto dello 0,8%, quello dei lavoratori svizzeri dello 0,6%. Nell'ambito dei lavoratori stranieri la progressione più forte si è registrata tra i titolari di un permesso di domicilio (permesso C: +2,5%). Seguono poi i frontalieri (permesso G: +0,8%) e le persone in possesso di un permesso di dimora temporaneo (permesso L, ovvero in Svizzera da meno di 12 mesi: +0,2%). Il numero degli occupati con permesso di dimora B o L, che vivono in Svizzera da almeno 12 mesi, sono invece diminuiti (-2,7%).

Disoccupazione in lieve aumento

Nel secondo trimestre risultavano disoccupate 226'000 persone secondo la definizione dell'ILO, ovvero 13'000 in più di un anno prima. La quota di disoccupati rispetto alla popolazione attiva si è attestata al 4,6%, registrando quindi un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 2017. Corretto secondo le variazioni stagionali, il tasso di disoccupazione continua a essere pari al 4,9%, come nel trimestre precedente.

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) ai sensi dell'ILO è diminuito dal 6,9% al 6,4%; esso risulta in calo anche per la fascia d'età tra i 50 e i 64 anni (dal 4,2% al 3,9%) mentre è salita dal 4,2% al 4,9% per le persone tra i 25 e i 49 anni.

