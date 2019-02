Le prospettive per il mercato svizzero del lavoro rimangono buone, ma la tendenza al rialzo ha subito di recente un notevole rallentamento. L'apice è stato probabilmente raggiunto nel terzo trimestre dello scorso anno.

Lo mostra il barometro dell'occupazione del Centro di ricerche congiunturali (KOF) del Politecnico federale di Zurigo. La situazione si è deteriorata in alcuni comparti del settore dei servizi. Il valore trimestrale del KOF si è attestato a +4,2 punti nel primo trimestre del nuovo anno, dopo i +4,9 punti del quarto trimestre 2018 e i +5,7 punti del terzo trimestre.

Nonostante il calo, l'indicatore è ancora ben al di sopra della media a lungo termine, che è vicina allo zero, scrive il KOF in un comunicato odierno. Le prospettive occupazionali per le imprese rimangono quindi buone, ma a metà dello scorso anno erano ancora migliori.

Aspettative un po' meno rosee rispetto a sei mesi fa sussistono presso i cosiddetti altri prestatori di servizi. Il KOF include in questo gruppo aziende del settore dei trasporti, dell'informazione e della comunicazione nonché di quello sociale e sanitario. Questo gruppo dà lavoro a molte persone ed è quindi di grande importanza per il mercato del lavoro locale, spiega il KOF. Ad essere leggermente peggiorate sono anche le prospettive per il commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'indicatore dell'occupazione continua invece a svilupparsi in modo molto positivo per esempio nel settore alberghiero e della ristorazione.

