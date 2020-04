La maggior parte dei Paesi industrializzatiLink esterno dispone di meccanismi di lavoro a orario ridotto già ampiamente utilizzati durante la crisi economica del 2009. In questo periodo di pandemia, un numero crescente di Stati fa ricorso al lavoro ridotto. Diversi paesi, come la Svizzera, hanno allentato le regoleLink esterno , tra cui Germania, Italia, Francia e Paesi Bassi.

Report finds partial unemployment saves jobs in times of crisis

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Gli apprendisti, i lavoratori temporanei e i dipendenti con contratto a tempo determinato non hanno invece diritto alla disoccupazione parziale. Essi continuano a percepire il loro stipendio abituale e in linea di principio non possono essere licenziati.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

In Svizzera, quando un'azienda si trova in difficoltà, può ridurre temporaneamente l'orario di lavoro del suo personale. I dipendenti lavorano poi a una percentuale inferiore e il datore di lavoro paga un salario inferiore che viene integrato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Alberghi, ristoranti, trasporti, industria, turismo, ecc. Sono diversi i settori duramente colpiti dalla pandemia, a causa della chiusura delle istituzioni pubbliche e delle imprese non essenziali, ma anche a causa delle chiusure delle frontiere e delle restrizioni di viaggio imposte alla popolazione. Le imprese svizzere registrano un calo allarmante dei ricavi e ricorrono sempre più spesso al lavoro ridottoLink esterno per evitare i licenziamenti. Spiegazioni.

Le misure per combattere la diffusione del coronavirus stanno mettendo in grande difficoltà molte aziende. Per evitare licenziamenti di massa, uno strumento che ha dimostrato la sua validità in tempi di crisi è ampiamente utilizzato in Svizzera: il lavoro ridotto (cassa integrazione).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La pandemia costringe molte imprese a chiedere il lavoro ridotto Marie Vuilleumier 01 aprile 2020 - 11:15 Le misure per combattere la diffusione del coronavirus stanno mettendo in grande difficoltà molte aziende. Per evitare licenziamenti di massa, uno strumento che ha dimostrato la sua validità in tempi di crisi è ampiamente utilizzato in Svizzera: il lavoro ridotto (cassa integrazione). Alberghi, ristoranti, trasporti, industria, turismo, ecc. Sono diversi i settori duramente colpiti dalla pandemia, a causa della chiusura delle istituzioni pubbliche e delle imprese non essenziali, ma anche a causa delle chiusure delle frontiere e delle restrizioni di viaggio imposte alla popolazione. Le imprese svizzere registrano un calo allarmante dei ricavi e ricorrono sempre più spesso al lavoro ridotto per evitare i licenziamenti. Spiegazioni. Cos'è il lavoro ridotto? In Svizzera, quando un'azienda si trova in difficoltà, può ridurre temporaneamente l'orario di lavoro del suo personale. I dipendenti lavorano poi a una percentuale inferiore e il datore di lavoro paga un salario inferiore che viene integrato dall'assicurazione contro la disoccupazione. I dipendenti ricevono un indennizzo pari all'80% del mancato guadagno. Ciò significa che se la società riduce il tasso di attività dal 100% al 50%, la società paga questo 50% e il fondo di assicurazione contro la disoccupazione copre l'80% del restante 50%. Il dipendente riceve così il 90% del suo stipendio iniziale. La cassa di disoccupazione versa la sua quota al datore di lavoro, che la utilizza per pagare il salario dei suoi dipendenti. La società può anche cessare completamente l'attività per un certo periodo di tempo. Quando viene concesso il lavoro ridotto? Un calo degli ordini, una crisi finanziaria o una pandemia possono mettere temporaneamente in difficoltà un'azienda e provocare il licenziamento di parte del personale. Anche se avrà di nuovo bisogno di questi dipendenti qualche mese dopo. L'obiettivo del lavoro a orario ridotto è quello di preservare i posti di lavoro. Per poter beneficiare di questa misura, il datore di lavoro deve informare le autorità del suo cantone dieci giorni prima dell'inizio della riduzione dell'orario di lavoro. Il Cantone potrà quindi verificare se la misura è legittima e se è effettivamente finalizzata al mantenimento dei posti di lavoro. Chi ha diritto al lavoro ridotto? I dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Gli apprendisti, i lavoratori temporanei e i dipendenti con contratto a tempo determinato non hanno invece diritto alla disoccupazione parziale. Essi continuano a percepire il loro stipendio abituale e in linea di principio non possono essere licenziati. Per introdurre una riduzione dell'orario di lavoro, l'azienda deve ottenere il consenso scritto dei propri dipendenti. Tutti sono liberi di rifiutare questa misura e di continuare a ricevere il loro reddito abituale. Tuttavia, il rischio di licenziamento è più elevato. Il lavoro ridotto non ha alcuna influenza sulla durata dell'indennità di disoccupazione. I datori di lavoro e i dipendenti devono inoltre continuare a pagare tutti i contributi sociali. Si può essere licenziati o dimettersi durante di lavoro ridotto? Sì, il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento rispettando i termini di preavviso. Il datore di lavoro è quindi obbligato a pagare l'intero stipendio fino alla partenza del dipendente. Le disposizioni sul lavoro ridotto sono diverse con il coronavirus? Il governo svizzero ha deciso di rendere più flessibili i criteri per avere diritto alla prestazione:l’azienda può informare immediatamente i cantoni, non ha più bisogno di attendere dieci giornila durata di autorizzazione del lavoro ridotto è prolungata da tre a sei mesi.anche gli apprendisti, gli interinali e i dipendenti con contratti a tempo determinato hanno diritto all'indennità Sono molte le imprese che hanno fatto capo al lavoro ridotto a causa della pandemia? Finora le autorità svizzere hanno ricevuto 750'000 richieste di lavoro ridotto, cifra che rappresenta il 15% dei lavoratori impiegati. Il lavoro ridotto è realmente efficace in periodo di crisi? Durante la crisi economica del 2009, l'industria svizzera ha sofferto molto e 90'000 collaboratori hanno beneficiato del lavoro a orario ridotto. Un'analisi condotta tra il 2009 e il 2015 dal Centro di ricerca economica del Politecnico federale di Zurigo (KOF) ha dimostrato i vantaggi di questo strumento: ha evitato i licenziamenti a lungo termine e ha permesso alle aziende di salvare almeno il 10% dei posti di lavoro, conservando un prezioso know-how. Il costo del lavoro a orario ridotto è stato più che compensato dai risparmi realizzati nell'assicurazione ordinaria contro la disoccupazione. Questo ammortizzatore sociale viene adottato anche in altri paesi? La maggior parte dei Paesi industrializzati dispone di meccanismi di lavoro a orario ridotto già ampiamente utilizzati durante la crisi economica del 2009. In questo periodo di pandemia, un numero crescente di Stati fa ricorso al lavoro ridotto. Diversi paesi, come la Svizzera, hanno allentato le regole, tra cui Germania, Italia, Francia e Paesi Bassi.