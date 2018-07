Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 7.55 30 luglio 2018 - 07:55

Il gruppo industriale Oerlikon ha firmato oggi un accordo per la vendita della propria divisione Drive Systems al produttore di componenti per automobili e macchine statunitense Dana Incorporated.

In un comunicato, la società evoca un valore della divisione di 600 milioni di franchi, che dovrebbero entrare nelle casse di Oelikon a transazione ultimata. La vendita dovrebbe essere effettiva entro la fine di quest'anno o nel primo trimestre del 2019, fatte salve eventuali decisioni negative delle autorità che vigilano sulla concorrenza e disposizioni contrattuali.

Quotato al Nasdaq, Dana è specializzato in soluzioni tecniche per migliorare efficacia e sostenibilità di veicoli e macchine. Lo scorso anno l'azienda ha realizzato un fatturato di 7,2 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) e aveva un organico di 30'000 persone in 33 Paesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line