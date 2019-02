L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha approvato la richiesta delle FFS di determinare una zona riservata ad Arbedo-Castione per la futura realizzazione di un'officina per la manutenzione dei treni a lunga percorrenza Giruno, degli ETR610 e della flotta Tilo.

La determinazione di una zona riservata non comporta tuttavia un esproprio, precisa una nota odierna dell'UFT. La decisione ha come conseguenza che all'interno del perimetro fissato non può essere di principio eseguita alcuna trasformazione strutturale da parte di terzi contraria allo scopo della zona.

Le FFS dovranno ora preparare una domanda concreta di approvazione dei piani per le nuove officine, contro i quali si potrà fare ricorso. L'UFT ha subordinato la sua approvazione a diversi oneri: alle FFS è stato per esempio imposto l'obbligo di compensare le superfici di avvicendamento delle colture che saranno utilizzate per la costruzione delle nuove officine. Il relativo piano dovrà essere prodotto nell'ambito della documentazione necessaria alla valutazione dell'impatto ambientale.

Arbedo-Castione l'ha spuntata su altri siti proposti dal Canton Ticino, ossia: Chiasso, Lodrino/Aerodromo, Lodrino/Cresciano, Biasca, Pollegio e Giornico.

