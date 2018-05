Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 9.30 07 maggio 2018 - 09:30

Vladimir Putin, sempre più forte in Russia

Vladimir Putin si insedierà oggi ufficialmente al Cremlino per il suo quarto mandato da presidente russo. La cerimonia e il giuramento sono in programma nella Sala di Sant'Andrea del Grande Palazzo del Cremlino alle 12 ora di Mosca (le 11 in Svizzera).

Putin, 65 anni, tra l'incarico di premier e quello di presidente, è al potere dal 31 dicembre 1999. Nel corso della giornata, Putin potrebbe inoltre annunciare il nome di colui che propone come capo del governo: secondo molti esperti, verrà confermato nella carica Dmitri Medvedev, è però probabile che cambino alcuni ministri.

Putin ha vinto le presidenziali dello scorso marzo con oltre il 76% dei voti, una cifra da record, anche se si sono registrati dei brogli. Il nuovo mandato si concluderà nel 2024.

Neuer Inhalt Horizontal Line