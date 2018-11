Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 8.00 25 novembre 2018 - 08:00

Il popolo svizzero è chiamato oggi a esprimersi su tre temi di carattere nazionale: due iniziative - per l'autodeterminazione e per le vacche con le corna - e la modifica di legge sulla sorveglianza degli assicurati.

"Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)", iniziativa promossa dall'UDC, propone un meccanismo rigido per risolvere i conflitti tra la Costituzione e i trattati internazionali sottoscritti dalla Confederazione. Se fosse accolta, nei casi di incompatibilità tra un'iniziativa accettata in votazione popolare e un trattato internazionale già concluso, la Costituzione dovrà prevalere (tranne nei casi di disposizioni obbligatorie come il divieto di tortura). Gli accordi internazionali dovranno essere rinegoziati con i Paesi coinvolti e, in caso d'insuccesso delle trattative, potranno anche essere denunciati.

Attualmente, in caso di contraddizione tra la Costituzione e un trattato internazionale, si propende per una ricerca di soluzioni attraverso una procedura democratica.

La modifica di legge per la sorveglianza degli assicurati mira invece a definire nuove norme per verificare chi ha realmente diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali. Oggi queste vengono elargite basandosi unicamente su consultazioni, documenti e referti medici. La novità è l'introduzione di "osservazioni segrete" mediante detective, qualora vi fossero indizi concreti di riscossioni indebite. Alla fine del periodo di osservazione, la persona dovrà esserne informata e avrà la possibilità di agire in giudizio.

Il terzo e ultimo oggetto federale in votazione è l'iniziativa popolare per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per le vacche con le corna)". Lanciata dal gruppo di interesse "Hornkuh", intende incoraggiare, mediante un contributo finanziario, i contadini a lasciare le corna ai bovini e alle capre dei loro allevamenti. Attualmente circa 3 mucche su 4 ne vengono private. Tale pratica, contestata, facilita la custodia degli animali nelle stalle riducendo il rischio che si feriscano a vicenda.

Nella giornata di oggi sono previste anche votazioni di carattere regionale in sette Cantoni della Svizzera tedesca, compresi i Grigioni. In Vallese si eleggono inoltre i 130 membri dell'assemblea incaricata della revisione della Costituzione cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano